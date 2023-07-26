Відірви ногу від газу, навчання тероборонців, сенсори швидкості в Іновроцлаві

2023-07-26, 12:36  Paweł Podkopaiev/Redakcja
уявсько-поморські тероборонці повернулися з поля бою.... У місті Влошаковіце Лешчинського повіту відбулися навчання - інструкторами були АМЕРИКАНЦІ - представники Національної гвардії Іллінойсу/фото: Wojska Obrony Terytorialnej

уявсько-поморські тероборонці повернулися з поля бою.... У місті Влошаковіце Лешчинського повіту відбулися навчання - інструкторами були АМЕРИКАНЦІ - представники Національної гвардії Іллінойсу/фото: Wojska Obrony Terytorialnej

Швидкість - основна причина більшості ДТП, американці з Іллінойсу навчали місцеву тероборону, а в Іновроцлаві встановлять сенсори швидкості біля шкіл.

Канікули - це час збільшення поїздок, а найпопулярнішим видом транспорту є автомобіль. За останній місяць на дорогах Куявсько-Поморського воєводства сталося 65 аварій, у яких 9 людей загинули та 73 отримали поранення, - резюмував Пшемислав Сломський з прес-служби Головного управління поліції у Бидгощі. Також за цей період було 1600 зіткнень. Найпоширенішою причиною незмінно є швидкість. Тож поліцейські звертаються з проханням відірвати ногу від газу та дотримуватися правил дорожнього руху.

Куявсько-поморські тероборонці повернулися з поля бою.... У місті Влошаковіце Лешчинського повіту відбулися навчання - інструкторами були АМЕРИКАНЦІ - представники Національної гвардії Іллінойсу. Сценарій навчання передбачав напад на школу. Внаслідок обстрілу постраждали десятки студентів. На допомогу було направлено територіальний підрозділ. Це частина навчання COMBAT MEDIC. – Ми хотіли, щоб сценарій був максимально реальним із тим, що насправді могло статися під час війни. У разі масового інциденту, в якому ми маємо велику кількість постраждалих, важлива координація та співпраця всіх силових служб і системи порятунку, і це нам також вдалося тут відпрацювати, – зазначив капітан Гжегож Губач, координатор навчань.

Між старостою та мером є домовленість щодо розміщення електронних покажчиків швидкості в Іновроцлаві. Це будуть перші пристрої такого типу в цьому місті. Інвестиція можлива завдяки фінансуванню Європейського Союзу. Це майже 450 тис. злотих. Загалом буде 11 пристроїв і вони будуть розташовані переважно біля шкіл в Іновроцлаві.

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