Wkrótce otwarcie Hali Targowej w Bydgoszczy! Na początek restauracje i strefa gier

2023-07-26, 11:52 Redakcja/Informacja Urzędu Miasta Bydgoszczy

Hala Targowa przy ul. Magdzińskiego/Podwale/fot. https://www.halatargowabydgoszcz.pl/

W piątek 4 sierpnia pierwsi klienci pojawią się w bydgoskiej Hali Targowej. Na przybyłych czekać będzie 11 restauracji i barów oraz strefa gier. Z czasem oferta ma się powiększyć.

Strefa gastronomiczna będzie mieścić się na poziomie zero. – Będą kuchnie: kubańska, meksykańska, japońska, włoska, burgery, hot dogi i frytki w najlepszym wydaniu. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie – zapowiada Ewa Pierucka, menedżerka Hali Targowej. Stoliki znajdą się również na antresoli. Nie będą one przynależeć do konkretnych lokali.



Oficjalne otwarcie Hali Targowej nastąpi w piątek (4 sierpnia) o godz. 15.00. Przez cały weekend otwarcia, do 6 sierpnia, na gości Hali czekać będą atrakcje.



Hala będzie otwarta przez siedem dni w tygodniu od 12.00 do 23.00 (w weekendy dłużej).

Na poziomie +1 obok stolików znajdzie się też strefa gier. Game Up, oferująca 19 automatów o różnego rodzaju trudności.



Na poziomie -1 w przyszłości powstać ma strefa eventowo-rozrywkowa. Obecnie trwają rozmowy z potencjalnymi najemcami.