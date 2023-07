Z Chodcza do Woli Adamowej pojedziemy wyremontowaną drogą. Umowa podpisana

2023-07-26, 10:32 Michał Zaręba/Redakcja

– Naprawa nawierzchni na pewno usprawni nie tylko ruch drogowy, ale także poprawi bezpieczeństwo osób poruszających się tą drogą – mówi Agata Drzewiecka, kierownik Referatu Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Chodczu/fot. Michał Zaręba

Ponad pięciokilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 269 prowadzący z Chodcza do Woli Adamowej (powiat włocławski) zostanie gruntownie zmodernizowany. Umowę z wykonawcą, firmą Strabag, podpisano w środę (26 lipca) w Urzędzie Marszałkowskim.

– Czekaliśmy na tę drogę już kilkanaście lat, także bardzo się cieszę, że ten dzień w końcu nadszedł – mówi Agata Drzewiecka, kierownik Referatu Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Chodczu. – Droga ta jest w stanie krytycznym, także naprawa jej nawierzchni na pewno usprawni nie tylko ruch drogowy, ale także poprawi bezpieczeństwo osób poruszających się tą drogą.



Z wykonawcą podpisujemy umowę, która powinna nam zagwarantować zakończenie tej inwestycji do końca tego roku – wskazuje Mirosław Graczy, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego. – Każda inwestycja drogowa jest realizowana pod ruchem, w tym przypadku także będą to wahadła. Będziemy niestety mieli lokalne utrudnienie, trzeba się z tym liczyć.



Na czym będą polegać prace? – 5,5 kilometra, na większości odcinka mamy wykonanie poszerzeń, plus wykonanie nawierzchni – opisuje Bogusz Czupryński, dyrektor techniczny oddziału Strabag. – Na blisko kilometrowym odcinku jest pełna wymiana konstrukcji, oczyszczenie rowów, elementy bezpieczeństwa ruchu.



Wartość zamówienia to ponad 15 mln złotych. 85 procent to dofinansowanie z Unii Europejskiej, reszta – to wkład samorządu województwa.