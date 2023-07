Wiceminister Ozdoba: To rząd PiS zatrzymał strumień śmieci płynący do Polski [Rozmowa dnia]

2023-07-26, 09:52 Magdalena Ogórek/Redakcja

Jacek Ozdoba/fot. www.gov.pl

– Do Polski wcześniej przyjeżdżały odpady z całego świata. Salwador, Ghana, Wenezuela, oczywiście Niemcy. My to zatrzymaliśmy – mówił w „Rozmowie dnia” Polskiego Radia PiK wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba

Magdalena Ogórek: Kto zaśmiecił Polskę bardzo szkodliwymi odpadami i kiedy?

Jacek Ozdoba: Przede wszystkim większość tych składowisk, większość odpadów, o których mówi sam Donald Tusk, to jest kwestia decyzji władz samorządowych albo zgody rządu przed 2016 rokiem. Bądźmy tu obiektywni, kilka faktów: pan Grabiec wczoraj zorganizował konferencję, na której mówił, że odpady niebezpieczne znajdują się w Wołominie, więc ja postanowiłem krok po kroku prześledzić tę historię. Starosta wydaje decyzję o możliwości funkcjonowania podmiotu, rządzi w mieście prezydent związany z Platformą Obywatelską oraz Lewicą. Przez kilka miesięcy zwozi się odpady niebezpieczne, oni jako organ wydający decyzje orz kontrolujący ochronę środowiska nie zauważają odpadów niebezpiecznych. Kiedy nagle budzą się, jest już za późno i odpady do usunięcia przerastają możliwości gminy (...).





Historia, jeżeli chodzi o import odpadów, o to zaśmiecenie, jak Pani redaktor zauważyła, to jest historia wielu lat zaniedbań, braku mechanizmu kontrolowania gospodarki odpadowej, który był stanem prawnym za naszych poprzedników. Inspekcja Ochrony Środowiska za rządów Platformy Obywatelskiej nie mogła wchodzić na kontrole tak ad hoc, tylko musiała poinformować, że będzie kontrolowała danego przedsiębiorcę. Jeżeli przełożymy to na grunt polityki karnej państwa, to zwróćmy uwagę, że musielibyśmy sprawdzać, czy za tydzień [ktoś] będzie chciał kogoś zabić albo zrobić komuś krzywdę czy coś ukraść. To po pierwsze.





Po drugie – żadne kary, kary wyłącznie grzywny, żadnych konsekwencji, uregulowań systemu. Piotr Serafin, były wiceminister spraw zagranicznych (2012–2014 – przyp. red.), zwrócił się do ministra środowiska i zmieniono rozporządzenie o oddziaływaniu na środowisko miejsc gromadzenia odpadów. To mówiąc wprost oznacza, że tak niebezpieczne miejsca, jak miejsca, gdzie gromadzono odpady niebezpieczne, nie wymagały poszerzonego raportu o środowisku. To wyłącznie krótki wycinek tego, co było.



No i przede wszystkim olbrzymi import. Do Polski wcześniej przyjeżdżały odpady z całego świata. Salwador (decyzja), Ghana, Wenezuela, oczywiście Niemcy – przyjeżdżało, jak leciało... My to zatrzymaliśmy, w 2018 roku była poprawka, nowelizacja ustawy, i ona zakazuje importowania do Polski odpadów komunalnych rozumianych jako śmieci. Jako ciekawostkę powiem, że Platforma Obywatelska złożyła poprawkę, która tę zmianę miała deregulować.





To brzmi rzeczywiście mocno, bo to wygląda tak, jakbyśmy do 2016 roku byli jednym wielkim wysypiskiem śmieci, a za tym stoją przekoszmarne pieniądze – przecież ktoś na tym zarobił.

No tak, pamiętajmy o tym, że samorząd, nawet podejmując taką decyzję, miał również zarobić na gromadzeniu takich odpadów, a później, jak coś się stało, jak w Zielonej Górze, to jest winny oczywiście rząd. A decyzja w Zielonej Górze, gdzie paliło się składowisko, to był 2012 rok. Kto był starostą? Platforma Obywatelska. Kto był marszałkiem? Platforma Obywatelska. Kto wtedy rządził? Platforma Obywatelska. Kto jest dzisiaj winny? Rzekomo rząd Zjednoczonej Prawicy. To jest absurdalne (...)

