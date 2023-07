Kto ma zająć się bombami ekologicznymi? Iwona Kozłowska apeluje o zmiany w specustawie

2023-07-26, 08:22 Monika Siwak/Redakcja

Poseł Iwona Kozłowska, radny Robert Langowski/fot. Monika Siwak

O przegłosowanie poprawek w specustawie dotyczącej terenów zanieczyszczonych apelują posłanka KO Iwona Kozłowska i bydgoski radny Robert Langowski. O remediacji mówili przed dawną bramą wjazdową bydgoskiego Zachemu.

Iwona Kozłowska przypomina, że koszty remediacji obszaru pozachemowskiego obliczono na ponad 2 miliardy złotych. Koalicja Obywatelska proponowała, by było to zadanie zlecone przez rząd samorządom, bo samych samorządów na to nie stać.



– Niestety, jeżeli chodzi o Sejm, nie zostały te poprawki przyjęte. Oczywiście specustawa trafiła do Senatu, i również Senat zdecydowaną większością głosów przyjął poprawki, które mają wskazywać, iż będzie to zadanie zlecone przez rząd samorządom. Zresztą o to wnioskował również pan prezydent Rafał Bruski – mówiła Kozłowska. – A teraz dla posłów PiS-u, którzy odbyli konferencję prasową, mówili o potrzebach mieszkańców z ogromną troską, to będzie test – jak podejdą do tej specustawy w Sejmie. W najbliższych dniach – w piątek mamy posiedzenie Sejmu – będziemy nad tą ustawą głosowali.



– Składanie wszelkich wniosków, czy do KPO, czy o środki unijne czy do państwowych instytucji, które mogą dofinansować oczyszczanie terenów, to są wnioski, nie ma gwarancji, że te środki ktokolwiek, jakikolwiek samorząd, i w jakiej ilości, dostanie – dodał radny Langowski.



