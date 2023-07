Nauczą strzelania, survivalu, pierwszej pomocy. Włocławska JS4051 zaprasza na szkolenia!

2023-07-25, 18:59 Agnieszka Marszał/Redakcja

Uczestnicy szkoleń nauczą się m.in. survivalu i topografii/fot. JS 4051 Włocławek, Facebook Uczestnicy szkoleń nauczą się m.in. survivalu i topografii/fot. JS 4051 Włocławek, Facebook

Ratownictwo pola walki, topografia, obrona przed bronią masowego rażenia – to niektóre elementy szkolenia proobronnego, na które zaprasza mieszkańców regionu Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek im. gen. broni Władysława Andersa. Szkolenie będzie odbywać się raz w miesiącu, w sobotę albo niedzielę.

Wydarzenia odbywają się ramach projektu „Probronni i obronni”. – Jedno takie szkolenie trwa ok. 7-8 godzin. Każde zajęcia będą uczyć nas czegoś nowego – mówi Krzysztof Wójcik z włocławskiej jednostki strzeleckiej. – Każdorazowo zajęcia będą miały inny motyw przewodni. Jedna osoba nie raz, a kilka razy może wziąć udział w tego typu projekcie, zdobywając nowe umiejętności proobronne – dodaje.



Pierwsze szkolenie odbyło się na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku.

– Strzelamy z pistoletu 9 mm, pięć sztuk amunicji – opisywał jeden z uczestników. – Od małego interesowałem się militariami, wojskiem, to było moje marzenie i ono realizuje się właśnie w tym. Najciekawsze oczywiście było strzelanie, najtrudniejsza – OPBMR, obrona przed środkami masowego rażenia – trzeba było zakładać gumowy kombinezon OP1, ciężko się to zakłada – mówił.



Kolejne szkolenie 6 sierpnia. Tego dnia szkolenie obejmie, poza strzelaniem, tematyką związaną z survivalem i topografią. Zapisać można się na stronie internetowej jednostki js.4051.pl.



Projekt odbywa się w ramach programu NoweFIO.