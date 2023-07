Działacze PO zachęcają do pilnowania wyborów parlamentarnych. Apelują do mieszkańców

2023-07-25, 14:46 Marcin Glapiak/Redakcja

Posłowie, senatorowie i działacze Platformy Obywatelskiego zachęcają do wzięcia udziału w akcji pilnowania wyborów parlamentarnych/fot: Marcin Glapiak

Platforma Obywatelska rozpoczęła w regionie akcję „Pilnuję wyborów”. Działacze PO zaapelowali do mieszkańców o zgłaszanie wszelkich nadużyć, jakich ich zdaniem w czasie kampanii mogą się dopuszczać politycy Zjednoczonej Prawicy.

– Dlatego wychodzimy dziś z taką ofertą do obywateli, aby zgłaszali się poprzez stronę internetową www.okw.koalicjaobywatelska.pilnujewyborow.pl. Te osoby, którym nie jest obojętne to, co stanie się jesienią, aby razem z nami pilnowały wyboru, bo dla demokracji nie ma nic ważniejszego, niż uczciwe i transparentne wybory – podkreśliła poseł Platformy Obywatelskiej Magdalena Łośko.



– Apelujemy do wszystkich osób, dla których demokracja jest ważna, tak samo jak uczciwość, rzetelność i wolność, aby przyłączyć się do akcji „Przypilnuj wyborów”. Można być członkiem komisji albo „mężem zaufania”, to jest bardzo ważne, żeby wziąć udział w tym wielkim przedsięwzięciu – dodał senator Krzysztof Brejza.



Według danych Platformy Obywatelskiej w samym powiecie inowrocławskim na wspomnianej stronie zarejestrowało się 400 osób.