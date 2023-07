Debaty o funduszach europejskich na poziomie gmin i powiatów. Wystartował Europejski Korpus

2023-07-25, 14:02 Michał Zaręba/Redakcja

W Urzędzie Marszałkowskim swoją działalność rozpoczął Europejski Korpus Radnych Gmin i Powiatów/fot: Michał Zaręba

Europejski Korpus Radnych Gmin i Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego zainaugurował działalność w Urzędzie Marszałkowskim. To okazja do wymiany doświadczeń, ale też szansa na skuteczniejsze zdobywanie funduszy z Unii Europejskiej.

Zofia Warda z gminy Izbica Kujawska ma nadzieje, że to wszystko jest dla społeczeństwa i mieszkańców gminy. Z kolei Sławomir Pietrzak, reprezentujący gminę wiejską Radziejów uważa, że działania Korpusu Radnych Gmin i Powiatów mogą przybliżyć to, co się dzieje mieszkańcom i daje możliwość współpracy ze społecznościami innych krajach Unii Europejskiej.



– Przede wszystkim chcielibyśmy przybliżać członkom Europejskiego Korpusu Radnych zarówno funkcjonowanie wybranych instytucji Unii Europejskiej, jak i plany dotyczące funduszu dla Kujaw i Pomorza. Chcielibyśmy też zaprosić ich na różnego typu szkolenia, które mogą sprawić, że być może więcej środków europejskich, ale także dobrych praktyk z naszych regionów partnerskich, mogłoby popłynąć bezpośrednio do ich jednostek samorządu terytorialnego – podkreśliła Magdalena Burdziej, dyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego.



Korpus Radnych powstał z inicjatywy marszałka województwa Piotra Całbeckiego.