Bez uprawnień, „eskorty” i dwa razy za ciężki. Bydgoski ITD zatrzymał ponad 70-tonowy pojazd

Europejski Korpus Radnych Gmin i Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego zainaugurował działalność w Urzędzie Marszałkowskim. To okazja do wymiany doświadczeń… Czytaj dalej »

– Ponadto dopuszczalne naciski wszystkich pięciu osi naczepy, na której znajdowała się palownica, również były przekroczone. Kierowca okazał do kontroli zezwolenie kategorii IV uprawniającej do przejazdu pojazdu nienormatywnego o masie całkowitej nieprzekraczającej 60 ton oraz naciskach osi mieszczących się w wartościach dopuszczalnych – podaje w komunikacje Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego. Pojazd nienormatywny o masie przekraczającej 60 ton powinien poruszać się specjalną trasą, uwzględniającą ten ciężar. Kierowca musi mieć specjalne zezwolenie, tutaj takiego nie było. Jednak to nie wszystko, nie było także pojazdu pilotującego. Kolos na kołach trafił na parking strzeżony, a wobec przewoźnika toczy się postępowanie o nałożenie kary pieniężnej.

