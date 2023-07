Urząd Statystyczny apeluje do rolników: spis rolny jest obowiązkowy, nie warto blokować telefonu

2023-07-25, 12:01 Sława Skibińska–Dmitruk/Redakcja

Mały Spis Rolny jest obowiązkowy – podkreślają pracownicy Urzędu Statystycznego/Fot. Tomasz Kaźmierski, archiwum

Mały spis rolny na ostatniej prostej, tymczasem pojawiły się problemy. Część gospodarzy unika kontaktu z ankieterem. Urząd Statystyczny przypomina, że spisywanie trwa do 14 sierpnia i jest obowiązkowe dla wylosowanych gospodarstw.

– Największym problemem wśród ankieterów, którzy nastawili się głównie na wywiady telefoniczne, jest blokowanie numeru, czyli umówienie się na konkretną godzinę i dzień. Wtedy dzwoni ankieter, chcąc przeprowadzić badanie no i wtedy odbija się, ponieważ numery zostały już zablokowane. (Wychodzi – przyp.) tutaj niewiedza osób, które zostały wylosowane. Jest to badanie obowiązkowe, które odbywa się na podstawie przepisów Unii Europejskiej we wszystkich jej krajach – powiedział Michał Cabański z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.



Gdy ankieter nie jest w stanie porozmawiać telefonicznie, fizycznie wybiera się na teren wylosowanego gospodarstwa. – Ankieterzy też idą w teren, czyli są wywiady bezpośrednie. Do tych osób, z którymi nie ma kontaktu, bo tak jest zaznaczone w aplikacji, ankieter uda się bezpośrednio. Wtedy będzie przeprowadzony wywiad bezpośrednio w gospodarstwie, w którym się znajduje.



W naszym województwie spisanych jest około 75 procent wylosowanych gospodarstw. Na mapie kraju jesteśmy w pierwszej piątce.