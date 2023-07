Nowy blok TTBS-u. Pierwsi lokatorzy budynku przy ul. Poznańskiej odebrali klucze

2023-07-24, 13:41 Michał Zaręba/Redakcja

50 mieszkań mieści się w nowym bloku przy ulicy Poznańskiej 294 L, wybudowanym przez Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Łącznie TBS ma zrealizować na osiedlu siedem inwestycji.

Nowy budynek objęty jest programem „Mieszkanie na start”. – To będzie spełnienie moich marzeń, pierwsze moje mieszkanie. Na to mieszkanie zarobiłam, jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Odkładałam parę lat kasę – warto było. Na swoim, od czegoś trzeba zacząć – mówi nowa lokatorka. – 47 metrów kwadratowych, dwa pokoje, łazienka, kuchnia i balkon. Cicho, spokój, blisko rodziców – opisuje inny mieszkaniec.



– To budynek, gdzie jest 50 mieszkań: trzy-, dwu- i jednopokojowych – informuje Beata Żółtowska, prezes Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. – Na ten budynek miały szansę osoby, które nie maja szans dostać się na mieszkania komunalne, ale musiały wpłacić partycypację 25 procent. Mieszkańcy mogą liczyć na dopłatę do czynszu, dzięki czemu ten czynsz będzie oscylował na poziomie 10 zł od metra kwadratowego.



W latach 2024–2026 przewidziana jest realizacja II etapu budowy tego osiedla, w którym ma powstać 7 budynków z 541 mieszkaniami. Szacowany koszt tej inwestycji to 198 mln zł (w tym 129 mln dopłaty i wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa).