День відкритих дверей, напівмарафон із фестивалем та мамографія в регіоні

2023-07-24, 13:01  Paweł Podkopaiev/Redakcja
Кілька сотень людей взяли участь у відкритих дверях, які відбулися минулої суботи в Куявсько-Поморському українському домі в Бидгощі/фото: Marek Gawinski, Facebook

Кілька сотень людей взяли участь у відкритих дверях, які відбулися минулої суботи в Куявсько-Поморському українському домі в Бидгощі/фото: Marek Gawinski, Facebook

В Куявсько-Поморському українському домі відбувся день відкритих дверей, харків'янин переміг у марафоні, Люкс Мед проводить діагностику раку молочної залози.

Кілька сотень людей взяли участь у відкритих дверях, які відбулися минулої суботи в Куявсько-Поморському українському домі в Бидгощі. Гості могли отримати інформацію, про доступні форми підтримки, правильне заповнення заявок, професійну активацію чи відкриття власного бізнесу. Як підкреслили організатори, такі заходи дуже потрібні, адже багато українців, незважаючи на певний час перебування в Бидгощі, досі не мають базових офіційних таправових знань. Дні відкритих дверей проходитимуть циклічно, двічі на місяць. Наступний – 15 серпня.

Харків'янин Микола Мевша виявився кращим у напівмарафоні Camino Polaco - Куявсько-Поморському відрізку траси св. Якова. Фініш був на Ринку в Торуні, де були інші розваги, зокрема стенди з місцевою кухнею та ремісничими виробами. Табором на площі ринок також стояли лицарі з Ордену братів Добжиньских, які представили історію середньовічних паломництв. Учасники марафону отримали медалі у формі мушлі.

У Świeciu, Chełmnie i Kijewie Królewskim сьогодні можна скористатися безкоштовним дослідженням грудей. Усе завдяки мамобусам Люкс Мед. Спеціалісти наголошують: раннє виявлення раку молочної залози забезпечує негайне ефективне лікування та дає майже 100-відсоткову гарантію одужання. Обстеження можуть проходити жінки віком від 50 до 69 років, якщо вони не проходили мамографію протягом останніх 24 місяців, а також жінки, які входять до групи ризику.

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