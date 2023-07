Jak mają rozwijać się Włocławek i okolice? Zabierz głos w konsultacjach

2023-07-24, 12:27 Redakcja

Konsultacje społeczne są prowadzone od 24 lipca do 14 sierpnia, do godz. 15.30/fot. ilustracyjna, wloclawek.eu

Sieć transportowa, opieka zdrowotna, opieka żłobkowa, szkoły, zasoby mieszkaniowe, gospodarka wodno-ściekowa – to niektóre zagadnienia, którymi zajmuje się projekt Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka. Do 14 sierpnia potrwają konsultacje dokumentu. Zaplanowano spotkania konsultacyjne, a uwagi można zgłaszać pisemnie lub elektronicznie.

Projekt Strategii i formularze konsultacyjne są na stronie włocławek.eu TUTAJ. Udostępniono tam również terminy i miejsca 15 spotkań konsultacyjnych odbywających się w gminach należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.



Konsultacje społeczne są prowadzone od 24 lipca do 14 sierpnia, do godz. 15.30.



Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać

- pisemnie:

• za pośrednictwem poczty lub dostarczając osobiście do siedziby Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, ul. Brzeska 15, 87–800 Włocławek oraz do siedziby wszystkich urzędów Gmin MOF Włocławka i siedziby Starostwa Powiatowego wypełniony formularza konsultacyjny, w godzinach pracy jednostek (urna w holu głównym);

• podczas spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami MOF w siedzibach urzędów Gmin MOF Włocławka oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego.



- elektronicznie:

• poprzez uzupełnienie i przesłanie interaktywnego formularza konsultacji społecznych poprzez platformę konsultacyjną

• za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie skanu podpisanego formularza konsultacyjnego na adres: biuro@wlof.wloclawek.eu