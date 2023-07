Policja o wybuchu w Chełmnie: powodem zapłon substancji łatwopalnej. Poszukiwani świadkowie

2023-07-24, 10:43 Jolanta Fischer/Redakcja

W wyniku wybuchu sześć osób trafiło do szpitali/fot. ilustracyjna, archiwum

Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie prowadzi dochodzenie ws. wybuchu, do którego doszło w niedzielę (23 lipca) na Ogólnopolskim Festiwalu Polska od Kuchni. W wyniku zdarzenia sześć osób zostało poparzone, w tym dwie – poważnie. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie.

Do wybuchu doszło na chełmińskim rynku po godz. 14.00. Ranne zostały członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Dwie z nich, w wieku 58 i 23 lat, doznały rozległych oparzeń drugiego stopnia, sięgających od 5 do 35 proc. powierzchni ciała.



Przyczyną zdarzenia miał być zapłon substancji łatwopalnej, do którego doszło podczas uzupełniania podgrzewacza gastronomicznego. Policja przesłuchała już kilku świadków, ale nadal poszukuje kolejnych. – Doszło do zapłonu substancji, która była dolewana do podgrzewaczy pożywienia – przekazuje oficer prasowy KPP w Chełmnie Tomasz Zieliński. – Według relacji jednego ze świadków, wyglądało to ten sposób, że w trakcie uzupełniania – prawdopodobnie żelu, doszło do niekontrolowanego zapłonu – informuje.



Na razie nikomu w tej sprawie nie postawiono zarzutów w tej sprawie.