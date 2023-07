Wybuch na imprezie w Chełmnie. Sześć osób trafiło do szpitala z poparzeniami ciała

2023-07-23, 16:46 Michał Zaręba/Redakcja

Na rynku w Chełmnie doszło do wybuchu urządzenia zasilanego gazem. Sześć osób trafiło do szpitala/Fot. Archiwum

Do zdarzenia doszło na rynku w Chełmnie. Podczas wydarzenia wybuchło urządzenie gastronomiczne zasilane gazem. Dwie z poszkodowanych osób doznały rozległych oparzeń drugiego stopnia.

– Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że doszło do zapłonu substancji łatwopalnej, podczas uzupełniania podgrzewacza gastronomicznego. Przed przybyciem naszych zastępów pomocy udzielali pomocy: druchowiec OSP Chełmno, ratownik medyczny zabezpieczający imprezę oraz jeden zespół ratownictwa medycznego z Chełmna – mówił st. kpt. Artur Tokarczyk zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Chełmnie.



Jak przyznają strażacy, kilka osób trafiło do szpitali. – Podczas rozpoznania okazało się, że łącznie sześć osób zostało poparzonych. Dwie kobiety w wieku 58 i 23 lat doznały rozległych oparzeń drugiego stopnia, sięgającymi od 5 do 35% powierzchni ciała. Wszystkie osoby zostały przetransportowane do szpitali w Chełmnie, Grudziądzu oraz Świeciu, dochodzenie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie. Nasze działania zostały zakończone o godzinie 15:40.



Na chełmińskim rynku odbywa się właśnie Ogólnopolski Festiwal Polska od Kuchni. Wieczorem ma odbyć się koncert „Roztańczona Polska”, na którym wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej.