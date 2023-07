Sadzenie drzewek, plecenie wianków i koncertowanie. Festiwal Jabłonki Swawole w Toruniu

2023-07-22, 16:57 Michał Zaręba/Redakcja

Warsztaty plecenia wianków w ramach Festiwalu Jabłonki Swawole w Toruniu/fot. Michał Zaręba

Festiwal polskich rytmów, smaków i zapachów – Jabłonki Swawole – w tę sobotę (22 lipca) bawi mieszkańców i turystów w Toruniu. Przewidziano m.in. warsztaty plecenia wianków, wytapiania świec, degustacje, atrakcje dla najmłodszych. Gwiazdą Festiwalu jest Natalia Szroeder.

Ulicami Starówki przeszedł pochód z bębniarzami, sadzono też nowe jabłonki i nadawano im imiona.



Na warsztaty wyplatania wianków wybrał się nasz reporter. – Wianki są dla każdego, bez względu na wiek, płeć – twierdzą organizatorzy. – Ja jestem trochę artystyczną duszą, a dzieci też lubią takie manualne zajęcia – mówi jedna z uczestniczek. – Poza tym, że to wszystko bardzo ładnie wygląda, jest to taka czynność, która uspokaja, która sprawia, że człowiek może odetchnąć. Moja przygoda zaczęła się, kiedy poznałem florystkę – opowiada prowadzący warsztaty. – Cieszę się, że udało się go zarazić tą pasją – dodaje animatorka.



Zabawa przy ruinach Zamku Krzyżackiego potrwa do wieczora: 16.30 wystąpi LINA, o 19.00 Arek Kłusowski, a 20.30 - Natalia Szroeder.