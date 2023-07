Zmarł prof. Sylwester Matczak, organista, dyrygent, wykładowca UKW. Miał 85 lat

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do około 75 km/h. Miejscami grad - informuje… Czytaj dalej »

Sylwester Matczak urodził się 4 grudnia 1937 roku w Kobylinie. Ukończył Akademia Muzyczną we Wrocławiu. Po kilkunastu latach pracy w szkolnictwie ogólnokształcącym podjął pracę w Wyższej Szkole Zawodowej w Kielcach (1973). W Akademii Muzycznej w Poznaniu uzyskał stopień doktora (1975). W 1994 otrzymał tytuł profesora w zakresie dyrygentury chóralnej. Z uczelnia akademicką w Bydgoszczy (WSP) związany był od 1975 roku. Od 1987 roku prowadził Chór Akademicki (Wyższa Szkoła Pedagogiczna obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), z którym odbył szereg podróży zagranicznych, zdobywając wiele nagród na międzynarodowych konkursach chóralnych w Europie. W tym okresie przygotował 26 wielkich form wokalno-instrumentalnych do wykonań z orkiestrami na kilkudziesięciu koncertach. Z czasem działalność artystyczna, zarówno Chóru Akademickiego, jak i osoba profesora Matczaka, uzyskały rozgłos w kraju i za granicą. Niektóre utwory włączano do repertuaru koncertowego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Sylwester Matczak był wieloletnim Dyrektorem Instytutu Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, a w latach 2000-09 Kierownik Katedry Dyrygentury Akademii Bydgoskiej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego). Brał udział w pracach Jury wielu konkursów chóralnych w kraju i za granicą. Pełnił funkcję prezesa Polskiego Instytutu Muzycznego w Łodzi. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Zasłużony dla Kultury Polski Gloria Artis i innymi medalami i odznaczeniami Państwowymi.

