Młoda Polska zawiązała współpracę z Koalicją Polską. „To partia, która dba o młodych”

– Jako Młoda Polska widzimy, że Koalicja Polska jest partią, która rzeczywiście myśli i dba o młodych i zapewni realizację ich postulatów. Nic nie trafia do młodych ludzi tak, jak edukacja, klimat, mieszkalnictwo i dobrze płatna praca. Realizację tych postulatów zapewni nam Koalicja Polska. Jestem o tym święcie przekonany – powiedział wiceprezes Młodej Polski i inowrocławski radny, Dobromir Szymański. Poseł Dariusz Kurzawa mówił o problemach w rolnictwie. Zdaniem parlamentarzysty, gdyby zgłoszony rok temu przez Koalicję Polską projekt ustawy o ochronie polskiego rolnictwa nie trafił „do zamrażarki”, nie byłoby dziś problemu z zalewem zboża. – Gdyby został on procedowany już rok temu, dzisiaj nie mielibyśmy problemu z zalewającym nas zbożem. Nie byłoby też problemów na polu dyplomatycznym z Ukrainą, bo przecież pojawiają się w tej chwili konflikty. Polski rząd mówi, że zablokuje całkowicie tranzyt zboża przez teren Polski. Natomiast wystarczyłoby wprowadzić system kaucyjny, opłata kaucyjna tysiąc złotych od każdej tony zboża, które miało przyjechać przez Polskę, gdyby wjeżdżało, taką kaucję trzeba byłoby wpłacić. W momencie, gdy zboże wypłynęłoby z polskich portów, ta kaucja wracałaby do przedsiębiorcy, który zajmowałby się takim handlem zbożem czy też jego przewożeniem – proponował Dariusz Kurzawa. Poseł wyraża też obawy o jakość ukraińskich produktów, bo te nie podlegają unijnym standardom.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.