Integracja i doraźna pomoc nadal jest potrzeba. Drzwi otwarte w Domu Ukraińskim

Drzwi otwarte w Kujawsko-Pomorskim Domu Ukraińskim w Bydgoszczy mają między innymi pomoc w integracji Polaków i Ukraińców, mają też przybliżyć bydgoszczanom działalność stowarzyszenia, którego prezesem jest Elena Morozowa-Domagalska – Codziennie od 30 do 50 osób uzyskuje pomoc tylko w naszym punkcie obsługi cudzoziemców. Przypadki są różne, zwykle związane z uzyskaniem dokumentów, z darami humanitarnymi – opisuje Morozowa-Domagalska. Podczas drzwi otwartych mieszkańcy mogą wesprzeć działania stowarzyszenia, poprzez przekazanie darów. – W tej chwili niezbędne są różnego rodzaju opatrunki, środki dezynfekcji, pooparzeniowe. Oczywiście też gazy, apteczki, długotrwała żywność i podstawowe leki. Stowarzyszenie organizuje też transporty z pomocą na Ukrainę. – Ostatnio organizowaliśmy wysyłkę z pomocą humanitarną na tereny zalane po wybuchu tamy, na rzece Dniepr – powiedział Marek Gawliński, jeden z wolontariuszy. Więcej w relacji Tatiany Adonis. Z kolei Ukraińcy przebywający w Bydgoszczy podczas sobotniej akcji będą mieli możliwość uzyskania porad dotyczących legalizacji pobytu, aktywizacji zawodowej, tłumaczenia umów, wypełniania wniosków, czy otwierania działalności gospodarczej. Wszystkim czas umilać będą występy muzyczne i ukraińsko-gruziński poczęstunek. Kujawsko-Pomorski Dom Ukraiński w Bydgoszczy mieści się przy ulicy Jezuickiej 5. Sobotnie drzwi otwarte potrwają od 10:00 do 14:00. Ich organizatorzy chcą, by akcja stała się cykliczna.

