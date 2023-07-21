День відкритих дверей, нова котельня в ТЕЦ і грабіжники-сантехніки

2023-07-21, 13:01  Paweł Podkopaiev/Redakcja
Повітря в центрі Бидгощі стане чистішим завдяки новій котельні. На ТЕЦ Бидгощі ввели в експлуатацію газову котельню/фото: Monika Siwak

Повітря в центрі Бидгощі стане чистішим завдяки новій котельні. На ТЕЦ Бидгощі ввели в експлуатацію газову котельню/фото: Monika Siwak

Можливість інтеграції підчас відкритих дверей в Українському Домі, покращення умов виробництва на ТЕЦ, остерігайтеся шахраїв та грабіжників, що маскуються під робітників.

Завтра (22 липня) в Куявсько-Поморському українському домі на вулиці Єзуїцькій 5 у Бидгощі День відкритих дверей. Це можливість інтеграції не лише для українців, а й для усіх жителів міста. Гості з-за східного кордону матимуть можливість отримати консультації щодо легалізації свого перебування, професійного працевлаштування, перекладу договорів, заповнення заяв чи відкриття бізнесу. Під час відкритих дверей, з 10:00 до 14:00 також можна буде передати донати, які перевезуть в Україну. На учасників чекають музичні виступи та українсько-грузинські частування.

Повітря в центрі Бидгощі стане чистішим завдяки новій котельні. На ТЕЦ Бидгощі ввели в експлуатацію газову котельню. Це майже повністю зменшить виділення шкідливого пилу - наголосив Себастьян Василевський, директор ТЕЦ, що належить PGE Energia Ciepła.

Банда злодіїв, видаючи себе за сантехніків, пограбувала двох літніх жінок у
Влоцлавку. Сценарій в обох випадках був ідентичний. Правоохоронці вважають, що зловмисники одні й ті ж люди. У двері постукав чоловік. Він сказав, що він сантехнік житлової асоціації, і йому потрібно перевірити сантехніку у ванній кімнаті, а мешканка має супроводжувати його. Вхідні двері жінка не замкнула. Цим скористалися спільники фейкового сантехніка. Вони зайшли в квартиру і обчистили шафи. В обох випадках викрали коштовності та кілька тисяч злотих готівкою.

Правоохоронці закликають не впускати незнайомців до оселі. Будь-які бригади
професіоналів, якщо їхнє прибуття не оголошено адміністрацією, повинні
проходити за участю сторожа.

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