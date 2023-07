RCKiK: Robimy wszystko, aby w wakacje nie zabrakło krwi dla pacjentów [Rozmowa dnia]

2023-07-21, 09:36 Marcin Kupczyk/Redakcja

– Wakacje to dla nas trudny czas – mówi Krzysztof Laks z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy w „Rozmowie dnia” Polskiego Radia PiK. Rozmawialiśmy o zapotrzebowaniu na krew, a także o organizowanych przez Centrum akcjach zachęcających do jej oddawania.

Marcin Kupczyk: Każdego roku latem słyszymy apele o oddawanie krwi, ponieważ wakacje to z jednej strony potencjalnie więcej wypadków choćby drogowych, z drugiej – urlopy samych krwiodawców. Czy zawsze latem mają Państwo kłopot z krwią, czy bywają lepsze i gorsze okresy? Jak to wygląda?

Krzysztof Laks: Oczywiście, w same wakacje zdarzają się lepsze i gorsze okresy. Jak Pan redaktor wspomniał, nakładają się dwa czynniki: urlopy naszych krwiodawców i większa liczba wypadków, a co za tym idzie zwiększone zapotrzebowanie na krew; to, że część akcji, które organizujemy w szkołach, na uczelniach, „odchodzi nam” w wakacje – stąd szanse na pozyskanie krwiodawców są mniejsze, no i nie każdy w taki słoneczny dzień pomyśli o tym, by oddać krew, raczej kieruje się na plażę, na wypoczynek, i po prostu o tym zapomina.





Jak jest obecnie z krwią w naszym Centrum?

Tak naprawdę o tym, jak jest z krwią, możemy mówić na chwilę obecną...





Bo to się zmienia ciągle.

Dokładnie, bo jeden poważniejszy wypadek w regionie może odwrócić całkowicie sytuację. Na szczęście my nie dopuszczamy do takiej sytuacji, żeby zabrakło krwi potrzebnej do ratowania życia, ale oczywiście w skrajnych przypadkach może się zdarzyć tak, że jeżeli ta krew potrzebna jest teraz i już do ratowania życia, to przy niskich stanach zapasów przesuwamy na przykład zabiegi planowane. Każdy z nas wie, ile czeka się na zabieg i na pewno nie chciałby, żeby z takiego powodu ten zabieg został przesunięty.





Można krew długo przechowywać, czyli tworzyć zapasy długotrwałe, wielotygodniowe, wielodniowe? Jest to możliwe?

To zależy od tego, o jakim składniku krwi mówimy. A filmach często widzimy, że krew, tak, jak została pobrana, trafia bezpośrednio do pacjenta, natomiast [w rzeczywistości – przyp. red.] krew po pobraniu jest rozdzielana na trzy składniki: podstawowe, wykorzystywane w lecznictwie, do ratowania właśnie ofiar wypadków – czyli krwinki czerwone. Może być przechowywana ponad miesiąc; dlatego nie jesteśmy w stanie zrobić zapasów na dłuższy czas.

Płytki krwi – to zaledwie kilka dni; więc można powiedzieć, że nie potrzebujemy wielu dawców „na hura”, ale najważniejsi są dawcy oddający regularnie, aby ten zapas krwi był cyklicznie uzupełniany, aby utrzymywał się cały czas na wysokim poziomie.





Systematyczne „dostawy”, jeśli tak można powiedzieć. Ile krwi mniej więcej Państwo pobierają w danym okresie, aby szpitale na przykład mogły przeprowadzać operacje bez przestojów?

Oczywiście to też zależy od tego, jakie jest danego dnia zapotrzebowanie szpitali – bo tu nie mówimy o skali pobierania w roku czy w tygodniu, tu najważniejsze są pobrania danego dnia. Około 300 dawców każdego dnia w naszym województwie musi się zgłosić do oddania krwi, aby ze spokojem realizować zapotrzebowanie szpitali naszego województwa na krew.





A czy w naszym regionie mamy tyle dawców, ilu potrzeba?

Na szczęście tak, jak wspomniałam, dzięki ofiarności dawców w naszym regionie możemy realizować potrzeby szpitali w naszym województwie i tej krwi do ratowania życia nie brakuje. Natomiast nawet w skali kraju, honorowi dawcy stanowią tylko 1,5 proc. społeczeństwa, a biorąc pod uwagę nawet tylko liczbę ludności w wieku, który pozwala na bycie krwiodawcą – to zaledwie 2,5 proc., więc pole do działania, żeby zachęcić więcej osób do oddawania krwi, jest bardzo duże – dlatego zachęcamy wszystkich, którzy mogą, aby włączali się w pomaganie w ten sposób, ponieważ taką mamy specyfikę, że myślimy o tym, że krew jest potrzebna, dopiero wtedy, kiedy potrzebuje jej ktoś z naszych bliskich (…).

