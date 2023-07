Kolejna pula pieniędzy na remonty w ramach RFRD. Tym razem na drogi lokalne

Inowrocław przygotowuje się do transformacji energetycznej. Zgodnie z unijną dyrektywą do 2035 roku Polska ma obniżyć temperaturę wody ciepłowniczej dostarczanej… Czytaj dalej »

Do prawie stu wypadków przy pracy doszło przez pierwsze sześć miesięcy 2023 roku w województwie kujawsko-pomorskim, prawie 30 z nich to zdarzenia śmiertelne… Czytaj dalej »

– W najbliższym czasie będą realizowane projekty, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców – mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. – Łącznie to 89 projektów, które będą realizowane w ramach listy podstawowej, ale nie wykluczamy, że ta lista wydłuży się dzięki oszczędnościom w ramach zadań. Będą organizowane przetargi, każda oszczędność spowoduje, że kolejne zadania – a listę rezerwową również mamy – mogą zostać zrealizowane – tłumaczy. – Na liście pierwotnej jest 17 zadań, które zrealizują powiaty oraz 72 zadania realizowane przez samorządy gminne. Obecna pula to dodatkowe środki, przeznaczone wyłącznie na remont dróg lokalnych. Mikołaj Bogdanowicz wyjaśnia, że samorządowcy sami wielokrotnie zwracali uwagę na takie potrzeby. – Właśnie dzięki temu programowi inny rodzaj inwestycji drogowych, czyli takie typowe remonty obciążające wydatki bieżące samorządów, ale też powodują duży problem dla mieszkańców – łatanie dziur, regulowanie nawierzchni – takie drogi w tej chwili będą remontowane. Remontu doczeka się m.in. odcinek drogi powiatowej Koronowo-Żołędowo w powiecie bydgoskim, odcinek trasy w ciągu ul. Sikorskiego w Grudziądzu, czy też droga w miejscowości Blizno w gminie Książki.

