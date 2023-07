Zabytkowe drzewo niezgody. Konar utrudnia przejazd, ale właściciel mówi „nie” przycince

Inowrocław przygotowuje się do transformacji energetycznej. Zgodnie z unijną dyrektywą do 2035 roku Polska ma obniżyć temperaturę wody ciepłowniczej dostarczanej… Czytaj dalej »

Do prawie stu wypadków przy pracy doszło przez pierwsze sześć miesięcy 2023 roku w województwie kujawsko-pomorskim, prawie 30 z nich to zdarzenia śmiertelne… Czytaj dalej »

– Kupiłem ten park prawie 40 lat temu Przyroda jest niszczona, dewastowana, w tym wypadku jesteśmy twardo obrońcami tego drzewa i żadnej przycinki nie będzie stosować, bo uważamy, że ten park zasługuje na coś więcej, aniżeli dewastację – mówi Zbigniew Mielcarek. – Pan Zając sobie robi hecę, bo on musi mieć przejazd – uważa. – Problem jest z obcięciem gałęzi, odrostów, żeby mogły dojeżdżać ciężarówki, kombajny, do zbioru płodów rolnych – mówi właściciel pobliskiego gospodarstwa Jerzy Zając. – Zrobił się taki konflikt, chyba niepotrzebnie. W spotkaniu zwaśnionych mieszkańców uczestniczył wójt Gminy Złotniki Kujawskie Witold Cybulski. – Jeżeli pan konserwator wyrazi zgodę, należy wyciąć te gałęzie, nie róbmy wojenki – mówił. Obecny był także kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, Janusz Flemming. Jak jest wynik oględzin? – Pozostawienie drzewa w takim stanie może powodować pogorszenie jest stanu fitosanitarnego. Posusz musi być usunięty, ewentualnie można dokonać redukcji korony, co spowoduje poprawę statyki drzewa – uważa. Teraz decyzję administracyjną wyda Wojewódzki Urzędu Ochrony Zabytków. Więcej na ten temat w reportażu Marcina Glapiaka, który w poniedziałek (24 lipca) zostanie wyemitowany na antenie PR PiK.

