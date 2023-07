Śmiertelny wypadek w Dobrzejewicach. 69-letnia pasażerka zmarła w szpitalu

Inowrocław przygotowuje się do transformacji energetycznej. Zgodnie z unijną dyrektywą do 2035 roku Polska ma obniżyć temperaturę wody ciepłowniczej dostarczanej… Czytaj dalej »

Do prawie stu wypadków przy pracy doszło przez pierwsze sześć miesięcy 2023 roku w województwie kujawsko-pomorskim, prawie 30 z nich to zdarzenia śmiertelne… Czytaj dalej »

Wypadek miał miejsce w środę (19 lipca) ok. godz. 20:15. – Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, kierowca mercedesa z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z fiatem, który jechał od Dobrzejewic w stronę Łążyna – przekazuje mł. asp. Dominika Bocian, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu. Badanie alkomatem wykazało, że 38-latek kierujący mercedesem był trzeźwy. – Policjanci przeprowadzili test na obecność substancji odurzającej w jego organizmie, który wskazał, że mógł znajdować się pod jej działaniem. Pobrano mu krew do dalszych badań. Mężczyzna stracił prawo jazdy – relacjonuje mł. asp. Bocian. 67–latka kierująca fiatem była trzeźwa. Zarówno ona, jak i dwie pasażerki auta, trafiły do szpitala. – W nocy okazało się, że jedna z nich, 69-letnia mieszkanka gminy Lubicz, zmarła w wyniku odniesionych obrażeń – informuje policjantka. Policja, pod nadzorem prokuratury, wyjaśnia przyczyny i okoliczności tragedii.

