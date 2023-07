Bydgoskie Jachcice są zasilane gazem. Kotłownia wodno-gazowa oddana do użytku [zdjęcia]

2023-07-20, 14:11 Monika Siwak/Redakcja

W Elektrociepłowni I Bydgoszcz funkcjonuje już kotłownia wodno-gazowa, która jest częścią przeprowadzanej transformacji energetycznej/fot: Monika Siwak

Powietrze w centrum Bydgoszczy będzie czystsze dzięki nowej kotłowni. W Elektrociepłowni I Bydgoszcz już działa kotłownia wodno-gazowa.

Jak zapewnia dyrektor elektrociepłowni należącej do PGE Energia Ciepła, Sebastian Wasilewski, zredukuje to niemal całkowicie m.in. emisję szkodliwych pyłów.



– Oddajemy do eksploatacji kotłownię rezerwowo-szczytową, opalaną gazem. Zastąpi ona dotychczas eksploatowane aktywa węglowe. Dzisiaj na Jachcicach w Bydgoszczy w 100% zastępujemy węgiel gazem. Produkcja z tego źródła, to około 8-10% całości ciepła sprzedawanego w całym roku w naszym mieście. Jest ona eksploatowana w okresie szczytowego zapotrzebowania na ciepło, czyli w okresie zimowym, również w momencie, kiedy elektrociepłownia II, czyli podstawowe źródło zasilające nasze miasto, ma postój technologiczny – wyjaśnił Sebastian Wasilewski.



– W tej elektrociepłowni, przy ulicy Żeglarskiej nie będą eksploatowane kotły węglowe. To dowód na to, jak konsekwencje realizujemy strategię, którą przyjęliśmy w grupie PGE. Pomimo tej trudnej sytuacji, jaką mamy dzisiaj, na co dzień zapewniamy Polakom, prawie połowie Polaków, energię elektryczną i ciepło. To PGE jest największym producentem energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Ta inwestycja jest dowodem na konsekwentnie realizowaną przez nas transformację energetyczną, ta zmiana zapewni Bydgoszczy redukcję CO2 o połowę – podkreślił Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.



W uroczystości uczestniczyli m.in. posłowie Prawa i Sprawiedliwości.