Przedstawiciele Młodej Lewicy podkreślają znaczenie zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży

2023-07-20, 12:58 Michał Zaręba/Redakcja

Działacze Młodej Lewicy zaprezentowali w Toruniu swoje postulaty Okrągłego Stołu wokół zdrowia psychicznego najmłodszych/fot: Michał Zaręba

Młoda Lewica przedstawiła w Toruniu postulaty Okrągłego Stołu dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Takie spotkania organizowane były w całym kraju, m.in. w Grudziądzu.

Wśród postulatów jest dostęp do opieki psychologicznej bez zgody rodziców od 15 roku życia – mówił Mateusz Orzechowski.



Dodał także, że zdarzają się przypadki, gdzie rodzice zwracają uwagę na to, żeby ich dziecko nie było uważane za „dziwne”. – To jest bardzo ważny postulat, zważając również na to, co mówią nam osoby, które uczestniczą w okrągłych stołach. Zaznaczają, że ich rodzice często mówią im, że nie chcą „dziecka wariata”, żeby ich rodzina gadała jakieś rzeczy o ich dziecku. Chcemy, aby młoda osoba mogła decydować o sobie.



– Jednym z postulatów, który jest dla nas dosyć ważny, to ten związany z objęciem całej rodziny opieką psychologa, w momencie, gdy mamy do czynienia z młodą osobą, która zmaga się z kryzysem psychicznym. Wsparcie rodziny jako tej podstawowej grupy społecznej, w której dziecko cały czas przebywa, jest najistotniejsze. Chodzi o to, żeby jak najszybciej powrócić do zdrowia i ten stracony, młodzieńczy czas, który poświęca na walkę ze swoimi demonami wewnątrz, był jak najkrótszy – zaznaczył Jakub Wojtasik, rzecznik prasowy Instytutu Przeciwdziałania Wykluczeniom.



– Dzięki obecności specjalisty w szkole, można zapobiec wielu tragediom i mam nadzieję, że liderzy innych partii także to zrozumieją – podkreślił Ziemowit Dziopa z Federacji Młodych Socjaldemokratów.



W poniedziałek okrągły stół odbędzie się we Włocławku. Postulaty zesłaną złożone w Sejmie w formie ustawy.