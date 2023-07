Trenowała przed egzaminem na prawo jazdy i staranowała auta. Grozi jej zakaz prowadzenia samochodów

2023-07-20, 12:21 Marek Ledwosiński/Redakcja

Włocławianka ćwiczyła na parkingu przed Halą Mistrzów, gdzie uszkodziła kilka zaparkowanych aut/fot. PAP/Maciej Kulczyński, archiwum

40-letnia włocławianka, pożyczonym jej prywatnym samochodem, uczyła się manewrów na ogromnym parkingu przed Halą Mistrzów. W pewnym momencie coś poszło nie tak i jej auto staranowało samochody, zaparkowane na placu.

Kobieta odpowie za spowodowanie kolizji, a przede wszystkim za jazdę bez uprawnień. Sprawa trafiła do sądu, który może orzec grzywnę w kwocie do 30 tysięcy złotych. Karą dodatkową może być czasowy zakaz prowadzenia pojazdów. Oznacza to, że nawet jeśli włocławianka zda egzamin – dokument nie będzie jej wydany. Uzyska go dopiero po okresie, na jaki sąd zawiesi uprawnienia. Nawet wtedy będzie musiała ponownie zdać egzamin.



Policja ustala teraz, od kogo kobieta pożyczyła samochód. Jeśli właściciel wiedział, że włocławianka nie ma prawa jazdy i zamierza prowadzić, jemu także zagrozi wysoka grzywna.