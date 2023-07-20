Операція Da Vinci, продуктивні канікули та книжка на підтримку хворих
Перша вдала операція проведена за допомогою робота, допомога для молоді при пошуку роботи, Велика книга терапевтичних байок
Перша операція за допомогою робота da Vinci відбулася вчора в обласній лікарні в Торуні. Обладнання вартістю 15 млн злотих придбав уряд Маршалка. Сучасний апарат використовується для проведення складних хірургічних втручань. У нашому регіоні роботи Da Vinci вже є в міській лікарні Торуня, в університетській лікарні ім. Юраша та онкодиспансері. Маршал Петро Цалбецький оголосив про закупівлю додаткових апаратів для клінік у Бродниці та Влоцлавку.
Продавати морозиво на березі моря чи роздавати листівки – ідеї для продуктивних канікул. Бажаючи заробити на відпочинок та отримати перший професійний досвід, молодь все більше охоче береться за сезонну роботу. Здебільшого це проста діяльність, яка здійснюється на основі договору-контракту. У виборі пропозиції працевлаштування молоді жителі регіону можуть розраховувати на допомогу працівників Центру освіти та роботи з молоддю м. Бидгощ. Однак неповнолітні повинні з'являтися в супроводі опікунів. Нагадаємо, найнижчим віком, з якого неповнолітній може приступити до роботи, є 13 років.
Велика книга терапевтичних байок потрапила до університетської лікарні Юраша в Бидгощі. Видання під назвою „Надзвичайні тварини Єви – ОНКОдекалог емоцій” складається з десяти історій, написаних на підтримку маленьких пацієнтів та їхніх батьків. Серед авторів оповідання дві бидгощанки: психолог і дитячий травматолог Моніка Віржайтіс та президент фонду „Прекрасний день матері” Юлія Розворовська-Волянська. Книга покликана допомогти подолати важкі емоції, які супроводжують важку хворобу, а часом і наближення смерті. Видавець — фонд „Залиши свій слід”. Безкоштовні примірники надійдуть до всіх відділень дитячої онкології та психіатрії в Польщі.