Операція Da Vinci, продуктивні канікули та книжка на підтримку хворих

2023-07-20, 11:20 Pavlo Podkopaiev/Redakcja

Сучасний апарат використовується для проведення складних хірургічних втручань/fot: Michał Zaręba

Перша вдала операція проведена за допомогою робота, допомога для молоді при пошуку роботи, Велика книга терапевтичних байок

Перша операція за допомогою робота da Vinci відбулася вчора в обласній лікарні в Торуні. Обладнання вартістю 15 млн злотих придбав уряд Маршалка. Сучасний апарат використовується для проведення складних хірургічних втручань. У нашому регіоні роботи Da Vinci вже є в міській лікарні Торуня, в університетській лікарні ім. Юраша та онкодиспансері. Маршал Петро Цалбецький оголосив про закупівлю додаткових апаратів для клінік у Бродниці та Влоцлавку.



Продавати морозиво на березі моря чи роздавати листівки – ідеї для продуктивних канікул. Бажаючи заробити на відпочинок та отримати перший професійний досвід, молодь все більше охоче береться за сезонну роботу. Здебільшого це проста діяльність, яка здійснюється на основі договору-контракту. У виборі пропозиції працевлаштування молоді жителі регіону можуть розраховувати на допомогу працівників Центру освіти та роботи з молоддю м. Бидгощ. Однак неповнолітні повинні з'являтися в супроводі опікунів. Нагадаємо, найнижчим віком, з якого неповнолітній може приступити до роботи, є 13 років.



Велика книга терапевтичних байок потрапила до університетської лікарні Юраша в Бидгощі. Видання під назвою „Надзвичайні тварини Єви – ОНКОдекалог емоцій” складається з десяти історій, написаних на підтримку маленьких пацієнтів та їхніх батьків. Серед авторів оповідання дві бидгощанки: психолог і дитячий травматолог Моніка Віржайтіс та президент фонду „Прекрасний день матері” Юлія Розворовська-Волянська. Книга покликана допомогти подолати важкі емоції, які супроводжують важку хворобу, а часом і наближення смерті. Видавець — фонд „Залиши свій слід”. Безкоштовні примірники надійдуть до всіх відділень дитячої онкології та психіатрії в Польщі.