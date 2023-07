Wygodniejszy przejazd z Mazur na Kujawy. Umowa na drogę z Bartniczki do granicy województwa

2023-07-20, 11:06 Michał Zaręba/Redakcja

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na przebudowę drogi, która łączy Brodnicę z granicą Warmii i Mazur/fot: fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na przebudowę drogi nr 544 z Bartniczki do granicy województwa warmińsko-mazurskiego. To trzeci etap prac, które potrwają pięć miesięcy – mówił marszałek Piotr Całbecki.

– Jest to brama do regionu. Bardzo nam zależało na tym. Dziś dopinamy ostatni odcinek. Ten rok jest wyjątkowy, bo oddajemy do użytku aż 110 kilometrów przebudowanych dróg w tym, jak i w poprzednich latach. Jeszcze pozostaje wciąż około 700 kilometrów, ale tempo jest naprawdę. Narzuciliśmy sobie takie, aby w 2030 roku zakończyć wszystkie nasze realizacje drogowe, również budowy obwodnic, a mamy ich w planie 14. – dodał marszałek.



Tomasz Tupalski, manager oddziałów firmy Kolas przedstawił zakres prac. – Czasu jest dość dużo. Prace będą polegały na wymianie nawierzchni, warstwy ścieralnej i wiążącej na siedmiu kilometrach Drogi Wojewódzkiej. Będzie równo, wygodnie i bezpieczniej.



– Tak naprawdę mamy wykonany pierwszy etap połączenia Brodnicy z granicą województwa. Drugi trwa w tej chwili, czyli do Bartniczki. Zamknięciem tego będzie odcinek Bartniczka-granica województwa, czyli ponad 13-kilometrowe zadanie będzie wykonane – zapowiadał Przemysław Dąbrowski, dyrektor Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.





Wartość podpisanej umowy to ponad 12 milionów złotych.