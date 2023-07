Kierowca skutera uciekł po spowodowaniu wypadku. Pies Legion szybko go wytropił

2023-07-19, 20:20 Redakcja

Legion, bo tak ma na imię policyjny pies patrolowo-tropiący, dzięki perfekcyjnemu węchowi, doprowadził śledczych do sprawcy wypadku drogowego, który pieszo uciekł z miejsca zdarzenia w Wudzynie. Owczarek, pomimo późnej pory, nie dał się zwieść różnorodnością terenu i z sukcesem wskazał miejsce, gdzie ukrył się sprawca.

W sobotę (15 lipca) przewodnik psa służbowego sierżant Oskar Bojdo wraz ze swoim kompanem zostali skierowani przez dyżurnego na miejsce zdarzenia drogowego z udziałem skutera, w miejscowości Wudzyn. Sprawca pieszo uciekł z miejsca wypadku.



Do akcji wkroczył Legion – półtoraroczny owczarek niemiecki o umaszczeniu czarnym, podpalanym, który swój kurs ukończył pod koniec czerwca tego roku. Na miejscu stawił się z opiekunek około godziny 21:30. Podjął trop i zaczął podążać wzdłuż jezdni. Po przejściu około stu metrów Legion wszedł w polną drogę, po czym udał się na polanę. Po pokonaniu kolejnych 150 metrów nagle wszedł w pole zboża, a następnie kukurydzy, pokonując kolejne około 500 metrów. Ostatecznie doprowadził śledczych do jednej z posesji w miejscowości Wudzyn. Była to posesja ogrodzona. Tam zakończył swoją pracę węchową.



Niemal w tym samym czasie, gdy Legion doprowadził policjantów do posesji w Wudzyniu, dyżurny odebrał telefon z informacją, że jej właściciel zauważył nieznanego mu mężczyznę. 31-latek został zatrzymany i w związku z posiadanymi obrażeniami przewieziony do szpitala. Na miejscu pobrano mu również krew do badań.