Wielka akcja: termomodernizacja. Ocieplenie zyska 59 bydgoskich placówek oświatowych

„Bus 800 plus” parkował w środę w Szubinie, we Włocławku i w Toruniu. W briefingu w ramach kampanii dotyczącej waloryzacji 500 plus uczestniczyli wojewoda… Czytaj dalej »

– W ostatnich dziesięciu latach 52 budynki szkolne, przedszkolne oraz domy kultury zyskały termomodernizację w Bydgoszczy, ale to jest proces, bo pozostało nam jeszcze w samej Bydgoszczy 59 budynków szkolnych i przedszkolnych – mówi zastępca prezydenta Bydgoszczy, Michał Sztybel. – Dobra informacja jest taka, że naszym celem jest wyremontować je wszystkie. Niedawno otrzymaliśmy pozytywną decyzję z programu ELENA, z którego pozyskaliśmy 8 milionów złotych na przygotowanie dokumentacji projektowych na wszystkie pozostałe budynki szkolne (...). Od jesieni rozpoczynamy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego pierwsze działania związane z przebudową kolejnych budynków. W ramach pilotażu na pierwszy ogień pójdą cztery budynki. Dlatego pilotaż, ponieważ jest wielki projekt. W Polsce jeszcze nikt nie realizował go w takiej skali. Pojedyncze miasta realizowały po kilka budynków, ale w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego aż 59 budynków do tej pory żadne miasto w Polsce nie zrealizowało (...). Więcej w relacji Roberta Erdmanna.

