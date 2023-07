Na Kujawach i Pomorzu trwa kampania programu wspierającego rodziny „800 plus" [zdjęcia]

2023-07-19, 18:37 Marta Kocoń/Agnieszka Marszał/Redakcja

„Bus 800 plus” parkował w środę w Szubinie, we Włocławku i w Toruniu. W briefingu w ramach kampanii dotyczącej waloryzacji 500 plus uczestniczyli wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, posłowie PiS: Bartosz Kownacki, Joanna Borowiak i Jan Krzysztof Ardanowski.

– Jako mieszkanka powiatu nakielskiego naprawdę mogę powiedzieć, że ten program jest potrzebny. Jestem też dyrektorem szkoły, nauczycielem, więc na co dzień obserwuję, jak dzieci korzystają razem z rodzicami z tych środków. To są dodatkowe zajęcia, to są wyjazdy, to są wycieczki organizowane przez szkołę, to są inne programy, które wspierają rozwój dzieci. I tak naprawdę o to chodzi w tym programie – mówiła Anna Maćkowska, pełnomocnik sekretarza generalnego PiS na województwo kujawsko-pomorskie



- O tym programie trzeba przypominać, bo my już wszyscy żeśmy się trochę do tego przyzwyczaili, że to w zasadzie jest, się należy i tak dalej, a jednak jest to bardzo wielkie dobro, które powoduje, że nasze dzieci, młodzież mają szansę rozwoju, a rodzinom żyje się znacznie lżej – mówił radny powiatu nakielskiego Marek Kornalewicz.



Spotkania w ramach trasy „Bus 800 plus” odbyły się także w Toruniu.



Świadczenie 500 plus zostanie podniesione od stycznia 2024 roku. Zmiana wysokości odbędzie się „z urzędu”, nie będzie konieczne składanie dodatkowego wniosku.