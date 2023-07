Trzymiesięczny areszt dla nożownika z Łabiszyna i dla 53-latka, który utrudniał śledztwo [wideo]

2023-07-19, 17:30 Redakcja

Sąd Rejonowy w Szubinie aresztował na trzy miesiące 39-letniego mężczyznę za usiłowanie zabójstwa 32-latka. W niedzielę, w Łabiszynie podejrzany dwukrotnie ugodził pokrzywdzonego nożem. Do celi trafił także 53-latek, który miał utrudniać śledztwo.

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed godz. 17 na ul. Sienkiewicza w Łabiszynie. Sprawca zadał ofierze dwa ciosy nożem - w szyję i w twarz. Napastnik uciekł z miejsca przestępstwa.

Policjanci udzielili pokrzywdzonemu pierwszej pomocy, a następnie pogotowie zabrało go do szpitala. Zaatakowany mężczyzna był w stanie niezagrażającym jego życiu.



Funkcjonariusze ustalili, że sprawcą jest mieszkaniec Łabiszyna, a następnie rozpoczęli jego poszukiwania. Jeszcze w niedzielę przed północą poszukiwany sam zgłosił na posterunek policji w Łabiszynie, gdzie został zatrzymany.

Z wstępnych ustaleń policji wynika, że 39-latek i jego ofiara byli ze sobą skonfliktowani. W sprawie został również zatrzymany 53-letni mieszkaniec Łabiszyna.



Obaj zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury w Szubinie. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, prokurator przedstawił 39-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa, a 53-latkowi - utrudniania prowadzenia postępowania karnego. Następnie sąd, na wniosek prokuratora, aresztował obu podejrzanych na trzy miesiące.



Usiłowanie zabójstwa jest zagrożone karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności, a utrudnianie postępowania - karą do pięciu lat więzienia.