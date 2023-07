Amerykańscy żołnierze w toruńskim szpitalu. Zrobili chorym dzieciom wojskowy festyn [zdjęcia]

2023-07-19, 17:01 Michał Zaręba/Redakcja

Stacjonujący w Toruniu amerykańscy żołnierze odwiedzili młodych pacjentów Szpitala Dziecięcego w Toruniu. Było malowanie twarzy, wspólna gra w piłkarzyki i niespodzianka - specjalne życzenia z okazji urodzin.

- Cieszę się że mogliście tutaj przyjść, spotkać się z naszymi gośćmi – mówiła Magda Burdziej z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. – Czy macie jakieś pytania, które chcielibyście zadać? Czy czegoś chcielibyście się dowiedzieć o żołnierzach? Może ciekawi was, gdzie mieszkają w Toruniu, bo to jest dość ciekawe.



- Amerykańscy żołnierze mieszkają w Toruniu na poligonie, w dużych namiotach, które mogą pomieścić do 12 osób. Mieszkają tak już od ośmiu miesięcy, więc jeśli ktoś z was był kiedyś na kempingu, to oni mają właśnie taki kemping, ale dużo większy, z większą liczba mieszkańców. To przypomina trochę wakacyjny obóz - wyjaśniali amerykańscy goście.

– Jesteśmy tutaj (w Polsce - przyp. red.), żeby ćwiczyć, żeby się szkolić, ale też żeby poznawać to, co macie wokół i angażować się w różne wydarzenia związane z lokalną społecznością. Bardzo się cieszymy, że możemy się z wami spotkać.



Więcej w relacji Michała Zaręby.