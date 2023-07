Przy zakupie lodów warto zachować… chłodną głowę. Sanepid kontroluje punkty sprzedaży

2023-07-19, 15:35 Jolanta Fischer/Redakcja

Bydgoski Sanepid przeprowadza kontrole lodziarni, które w wakacje często są oblegane przez klientów/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Trzy mandaty i dwa postępowania administracyjne – to pokłosie dotychczasowych, letnich kontroli lodziarni w naszym regionie.

Od początku wakacji Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy sprawdziła już 64 punkty z automatami do lodów.



– Stwierdzone nieprawidłowości w punktach to między innymi brak higieny osobistej pracowników, nieprawidłowe wyniki badań lodów z produkcji próbnej, brak orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych, czy chociażby brak informacji dla konsumenta dotyczących wykazu składników z wyszczególnieniem alergenów. Kontrolujemy m.in. czystość bieżącą pomieszczeń, urządzeń i sprzętów, zaopatrzenie zakładu w wodę oraz badania wody, warunki do higienicznego mycia i osuszenia rąk, mycia i dezynfekcji maszyny do lodów, terminy przydatności do spożycia, warunki przechowywania żywności oraz zdrowie personelu – mówi rzecznik stacji, Łukasz Betański.



Pracownicy Sanepidu apelują, by do zakupu lodów podchodzić... z chłodną głową i zwracać uwagę na higienę osobistą personelu, higienę w lokalu oraz sposób sprzedaży i podawania słodkości.