Talerz pomaga walczyć z kilogramami, ale też rozwija mózg. Rozmowy o diecie w bydgoskim NFZ

Do zdarzenia doszło w nocy, około 1:00. W Perkowie (gm. Gniewkowo), między Toruniem i Inowrocławiem doszło do kolizji dwóch samochodów ciężarowych i auta… Czytaj dalej »

Dietetyk Karolina Lubomska podpowiadała m.in. jakie jedzenie pomaga w leczeniu depresji. – Warto spożywać produkty bogate w kwasy tłuszczowe omega 3, czyli na przykład tłuste ryby, orzechy, siemię lniane, pestki i dodatkowo kwas foliowy. Warto sięgnąć po zielone warzywa, takie jak szpinak, liściaste i zielone warzywa, a także witaminy z grupy B, szczególnie B12. Oprócz warzyw jest ona dostępna też w czerwonym mięsie, a także składniki pokarmowe takie jak cynk, selen i żelazo. – Do dobrego odżywiania mózgu ważne jest, żeby dieta była zbilansowana pod względem energii, bo nadmiar kalorii po prostu źle wpływa na nasz mózg, powoduje uszkodzenia oksydacyjne. Po prostu mamy zbyt mało wolnych rodników i nasz mózg pracuje słabiej. Ważne jest, żeby stosować poprawną dietę. Dobrym przykładem może być dieta śródziemnomorska lud dieta DASH. Właśnie na tej drugiej są oparte wszystkie jadłospisy dostępne na naszym portalu diety.nfz.gov.pl . Powiem, że dieta DASH jest wzorcowa, bardzo dobrze zbilansowana, bogata w zdrowe tłuszcze, dużo warzyw i owoców, jak i w odpowiednie białko, które zawierają chude mięso – zachęcała Karolina Lubomska. Przedstawicielki Sanepidu informują z kolei o szczepieniach przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i profilaktyce tej choroby. Ekspertki będą do dyspozycji do godziny 13:00.

