Отруєння річки Зузанка, АЗС у Влоцлавку, заклад для дітей із аутизмом у Бидгощі

2023-07-19, 12:08 Pavlo Podkopaiev/Redakcja

На Блоні в Бидгощі збудують осередок для дітей з аутизмом/fot. ilustracyjna, Pixabay

Олійна фарба забруднила річку Зузанку, тендер на АЗС у Влоцлавку, у Бидгощі облаштують осередок для дітей із аутизмом.

Річка Зузанка отруєна олійною фарбою. Це невелика річка, що протікає через Влоцлавек і впадає у Віслу. На поверхні помічено плівку рідини, ймовірно, масляної фарби. Голова інспекції охорони навколишнього середовища у Влоцлавку Малгожата Салуга запевняє, що забруднення не потрапить у Віслу. Усе вказує на те, що саме попередній дощ розмив забруднюючі речовини з установок збору дощової води поруч. Справу розслідує поліція.



У Влоцлавку збудують міську автозаправну станцію, яка для мешканців має бути дешевшою. Про будову говорять кілька років. Комунальне підприємство „Саніко” оголосило тендер на проєктування і будівництво станції. Компанії, які бажають спроєктувати та побудувати міську АЗС, можуть подавати заявки до 24 липня. Якщо все піде за планом, то за рік у Влоцлавку можна буде заправлятися дешевше.



На Блоні в Бидгощі збудують осередок для дітей з аутизмом. Представники міської влади підписали договір на модернізацію будівлі колишнього дитячого садка на Gałczyńskiego 23. Кімнати для дітей з особливими потребами готуються таким чином, щоб не викликати шкідливого надлишку подразників. Є ігрова кімната та кімната сенсорної інтеграції. До використання водяне ліжко, світловід, масажні та сенсорні килимки. Роботи із облаштування приміщень триватимуть близько року.