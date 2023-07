O efektach „500 plus” w Gąsawie. „Rodzina, której nie było stać na stół, dziś go ma”

2023-07-18, 20:23 Marcin Glapiak/Redakcja

– Każdy comiesięczny wpływ na wychowanie, utrzymanie dzieci, ma wielkie znaczenie – mówią samorządowcy z gminy Gąsowa. We wtorek (18 lipca) zaparkował tutaj „Bus 800 plus”, w ramach kampanii informacyjnej na temat zmian w programie.

W briefingu wzięli udział m.in. posłowie Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Kownacki i Ewa Kozanecka. Zdaniem lokalnych samorządowców wspomniany program ma widoczny, pozytywny wpływ na mieszkańców. – Gmina Gąsawa nie jest wielką, liczba dzieci wynosi ok. 1000, więc jest to co miesiąc blisko pół mln złotych. Jeśli od stycznia będzie to 800 plus, to rocznie będzie to blisko milion złotych, więc naprawdę są to duże pieniądze dla każdej z rodzin i każdy comiesięczny wpływ na wychowanie, utrzymanie dzieci ma wielkie znaczenie – mówił Jan Zabłocki z PiS



– Pierwszym objawem funkcjonowania „500 plus” był wzrost liczby sprzedanych biletów do Biskupina – wspominał wójt gminy Gąsawa Błażej Łabędzki. – Miałem informację z GOPS-u, że matka rodziny, której nie było stać na zakupienie stołu, mówi, że dzięki „500 plus” mogą wspólnie spożywać posiłki przy stole.



W ramach akcji konferencje odbędzie się łącznie 23 spotkań w miejscowościach regionu.