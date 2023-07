Pobili i okradli swojego znajomego. Trzem mężczyznom grozi do 12 lat więzienia

2023-07-18, 19:42 Redakcja/Informacja KPP w Inowrocławiu

Policjanci zidentyfikowali napastników jeszcze tego samego dnia/fot. ilustracyjna, Pixabay

Za rozbój, którego dokonali na swoim znajomym, odpowiedzą trzej mieszkańcy gminy Gniewkowo. Pobili go i zabrali mu między innymi telefon i pieniądze.

– Mieszkaniec gminy Gniewkowo powiadomił policjantów, że w nocy (14/15 lipca) został pobity i okradziony przez znanych sobie mężczyzn – relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.



– Spotkali się oni na terenie jednego z pustostanów, gdzie spędzali czas. Następnie został on zaatakowany i pobity przez tamtych trzech. Zadawali mu ciosy pięściami po ciele i kopali doprowadzając go do stanu bezbronności. Zabrali pieniądze, telefon, ładowarkę i tytoń. Jeden z agresorów również tego samego dnia w godzinach popołudniowych ponownie spotkał mężczyznę i kolejny raz go pobił – informuje.



Policjanci zidentyfikowali napastników jeszcze tego samego dnia. – Dwaj z nich to bracia w wieku 23 i 17 lat. Trzecim z napastników jest 21-letni bywalec okolic Gniewkowa. Po tym, jak policjanci dotarli do rodziny braci, ci po zorientowaniu się, że sprawa wyszła na jaw, sami stawili się do komisariatu. 21-latek został namierzony przez patrol z Gniewkowa i zatrzymany na ulicy – przekazuje policjantka.



Decyzją prokuratora bracia zostali objęci policyjnym dozorem, 21-latka sąd aresztował na najbliższe dwa miesiące. – Za rozbój grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności – informuje asp. szt. Drobniecka.