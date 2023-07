Do szkoły wyremontowaną drogą. Jest dotacja na prace w gminie Dąbrowa

2023-07-18, 18:46 Marcin Glapiak/Redakcja

Przekazanie umowy na dofinansowanie przebudowy ul. Szkolnej w Szczepanowie/fot. Marcin Glapiak Przekazanie umowy na dofinansowanie przebudowy ul. Szkolnej w Szczepanowie/fot. Marcin Glapiak Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz odwiedził też budowę drogi ze Żnina do Janowca Wielkopolskiego, również dofinansowaną ze środków rządowych/fot. Marcin Glapiak

Dwa miliony złotych będzie kosztować przebudowa ul. Szkolnej w Szczepanowie (powiat mogileński). Inwestycja zostanie zrealizowana przy wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

We wtorek (18 lipca) wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz wręczył umowę dotyczącą przekazania środków. – To wielka inwestycja, która jest tutaj bardzo potrzebna. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg od 2016 roku przeszło miliard środków trafiło do kujawsko-pomorskich samorządów właśnie na budowę dróg. Ta droga jest kolejną taką inwestycją w gminie Dąbrowa, w powiecie mogileńskim – mówił.



– Czekamy już na tę drogę dość długo, tutaj obok jest szkoła, spory ruch – podkreślił wójt gminy Dąbrowa Marcin Barczykowski. – Droga jest w tej chwili w kiepskim stanie, więc remont w zasadzie kapitalny, z przebudową. Będzie służyć mieszkańcom, lokalnej społeczności, ale nie tylko, bo dzieci jeżdżą do szkoły z różnych stron, nie tylko z naszej gminy.



Remont drogi pochłonie 2 miliony złotych.



We wtorek (18 lipca) wojewoda Mikołaj Bogdanowicz wziął też udział w podsumowaniu dwóch kolejnych etapów modernizacji drogi powiatowej Żnin – Janowiec Wielkopolski, również dofinansowanej ze środków rządowych.



