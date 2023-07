Po rekrutacji: Miasto Bydgoszcz uruchomi cztery oddziały liceum ogólnokształcącego

2023-07-18, 15:47 Redakcja

We wtorek (18 lipca) opublikowane zostały listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych. Uczniowie mają czas do 21 lipca, żeby potwierdzić wolę przyjęcia. Listy przyjętych poznamy 24 lipca br./fot. Wikipedia/Przemysław Jahr

17 lipca została przeprowadzona symulacja przydziałów do szkół ponadpodstawowych w kolejnym szczególnym roku, w którym klasę ósmą szkoły podstawowej opuściła młodzież z tzw. półtora rocznika. Do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz kompletne wnioski (tj. ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) złożyło 5525 osób. W ofercie mieli do dyspozycji miejsca w 74 oddziałach liceów ogólnokształcących, w 74 oddziałach techników w 32 oddziałach branżowych szkół I stopnia.



Analiza preferencji kandydatów w trakcie symulacji przydziałów spowodowała, że podjęta została decyzja o utworzeniu dodatkowego oddziału w V LO (tzw. klasy psychologicznej, z uwagi na bardzo duże zainteresowanie kandydatów). Ponadto w szkołach branżowych oraz w technikach (w miarę możliwości) zwiększano liczbę miejsc w zawodach cieszących się największym powodzeniem, zmniejszając liczbę miejsc w zawodach, na które nie było zbyt wielu chętnych.



- To kolejny szczególny rok w edukacji – mówi zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz. Ósmą klasę opuścili uczniowie z tzw. półtora rocznika. To spowodowało kolejną kumulację roczników. Z myślą o uczniach zdecydowaliśmy, że w rekrutacji uzupełniającej uruchomimy 4 kolejne oddziały liceum ogólnokształcącego – w V LO, XII LO i XXI LO – dodaje.



Z 5525 kandydatów, którzy złożyli kompletne wnioski, 4994 osoby zostały zakwalifikowane do jednego z wybranych przez siebie oddziałów (szkół), natomiast 531 osób nie zostało przydzielonych do żadnego ze wskazanych oddziałów. Wśród nich 281 osób to mieszkańcy Bydgoszczy, 250 to kandydaci spoza Bydgoszczy. Spośród osób, które nie zostały nigdzie zakwalifikowane pod względem typu szkoły pierwszego wyboru, 389 wskazało liceum ogólnokształcące, 126 osób technikum, a 16 osób szkołę branżową.



W tej chwili pozostały 532 wolne miejsca, które będą dostępne w rekrutacji uzupełniającej, z tego: