Czy karetka się zmieści? Utrudnienia na remontowanej trasie z Brzozy do Łabiszyna

2023-07-18, 11:27 Monika Siwak/Redakcja

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 254 na trasie Brzoza-Łabiszyn/fot. mg/archiwum

Jeden z naszych słuchaczy obawia się o bezpieczeństwo na remontowanej drodze z Brzozy do Łabiszyna. Zdaniem mieszkańca Nowego Dąbia, może być problem z przejazdem karetek po zwężonej teraz jezdni.

- Jedzie karetka: gdzie ludzie mają się usunąć, jak ustąpić? Skoro jest 7 metrów asfaltu, a pobocza nie ma. Jest tylko 50 centymetrów czymś wysypane. Pieszy ma iść lewą stroną, a jak jedzie samochód, ma zejść na pobocze. Pobocza nie. Każdy myślał, że droga będzie poszerzona, a ona jest zwężona, a rowy są na metr...



Trwa gruntowna przebudowa drogi wojewódzkiej. Pewne utrudnienia są nieuniknione na takiej budowie, potrwają jeszcze parę miesięcy - mówi rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich Michał Sitarek



- Prace muszą odbywać się pod ruchem, ponieważ chcemy zapewnić dojazd do przyległych posesji. Na newralgicznych odcinkach wprowadzamy ruch wahadłowy. Cała organizacja ruchu została zatwierdzona z innymi organami między innymi z policją. Jednym z jej elementów jest także branie pod uwagę wszystkich aspektów związanych z bezpieczeństwem. Na każdej budowie, która jest tak kompleksowa, występują tymczasowe utrudnienia. Wykonawca działa wspólnie z nami, by te utrudnienia występowały jak najkrócej. Te utrudnienia, które wiążą się z ruchem wahadłowym znikną już w najbliższych miesiącach - zapowiada Michał Sitarek.



Na trasie z Brzozy do Łabiszyna jest już wykonanych 40 procent prac. Kilka dni temu rozpoczęła się przebudowa kolejnego odcinka tej drogi pełnej kolein - z Łabiszyna do Barcina. Jezdnia być wzmocniona, co ma zapobiegać pojawianiu się kolejnych nierówności i pęknięć. W Kani i Augustowie powstaną wysepki wymuszające zmniejszenie prędkości.