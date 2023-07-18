Небезпека утоплення, майстерня „Przystań" та музичне літо в Іновроцлаві

2023-07-18, 10:33 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Майстерня ерготерапії "Przystań" у Бидгощі шукає спонсорів/fot: Elżbieta Rupniewska

У Злоторії потонув хлопчик, пильнуйте дітей на воді! Майстерня у Бидгощі шукає спонсорів, а у Іновроцлаві літо стає музичним.

У Злоторії Торуньського району водолази знайшли та виловили з Вісли тіло 14-річного хлопця. Попередньо у грі у воді його супроводжувала ще одна дитина, яка, однак, зуміла самостійно вибратися на берег. У рятувальній операції брали участь 15 пожежних бригад та інші служби. Обставини події з’ясовуватиме поліція. Нагадаємо: це вже друге утоплення неповнолітнього за останні дні в нашій області. Раніше ми повідомляли про смерть 10-річної дівчинки на озері Стелхно в Єжево біля Свєца.



Майстерня ерготерапії "Przystań" у Бидгощі шукає спонсорів. На початку року приміщення на Kapuściskach отримало додаткові приміщення від колишньої бібліотеки і може прийняти більше учасників семінару, але... спочатку потрібно відремонтувати 180 квадратних метрів. Працівники WTZ самі будують перегородки та фарбують стіни. Проте найголовніше – замінити підлогу, щоб вона була безпечною для людей з обмеженими можливостями. Ми раді як фінансовій, так і матеріальній допомозі у вигляді будівельних матеріалів, фарб тощо. З січня Асоціація «Przystań» планує запустити ще одну майстерню для 5 нових учасників.



"Зловіть зовсім інший клімат і проведіть літо музично з нами". Таким є девіз цьогорічного Іновроцлавського музичного літа. До 10 вересня, щонеділі о 16:00, жителі міста мають змогу послухати концерти гуртів, які представляють різні музичні жанри. Цієї неділі, 23 липня, гратиме гурт CZARNINA, який представить балканську музику.