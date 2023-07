Modelki chwyciły za pędzle i szlifierki! Odnawiają świetlicę toruńskiego domu dziecka [zdjęcia]

2023-07-18, 10:41 Michał Zaręba/Redakcja

Chwyciły za pędzle i szlifierki. „Kobiety Torunia” postanowiły wyremontować świetlicę w domu dziecka „Młody Las”/fot. Michał Zaręba

Grupa pań znana pod nazwą „Kobiety Torunia” remontuje świetlicę w domu dziecka „Młody Las”. Dzieci już nie mogą doczekać się efektu prac.

– Dla nas jest to wielka satysfakcja, wielka przyjemność, że możemy nasz wolny czas przelać w coś pożytecznego, w coś fajnego. My, „Kobiety Torunia” mamy różne zadania: jedne malują krzesła, drugie malują ściany, półki, a ja właśnie opalam drzwi, żeby zdjąć starą farbę i położyć tutaj coś piękniejszego, pasującego do przestrzeni. Jarek Kamiński jest naszym mistrzem i pomysłodawcą tej grupy...



– „Kobiety Torunia” to takie moje dzieło, można nawet powiedzieć: dziecko, które powstało dzięki temu, że znalazłem przedstawicielki dziewczyn z różnych zawodów i zaproponowałem, żeby zostały modelkami – mówi Jarek Kamiński. – Spotykamy się na pokazach, na sesjach, ale postanowiłem sobie, żeby te nasze spotkania przemieniły się w coś dobrego. Wśród modelek są dwie wychowawczynie z domu dziecka, zauroczone tymi dziećmi. I tak rozpoczął się remont świetlicy.



Akcję „Kobiet Torunia” można wesprzeć – informacje na ten temat są dostępna na fanpage'u Jarka Kamińskiego na Facebooku.