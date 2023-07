Bezpieczniej na drogach w Strzelnie. Zakończono przebudowę rond i ulicy Kościuszki

– Znajdujemy się na pięknym skwerze, gdzie została przebudowana ul. Tadeusza Kościuszki, wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnych. Zadanie warte prawie 10 milionów złotych, które udało zrealizować się w ramach Polskiego Ładu. Niedawno zostały oddane dwa ronda, realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – powiedział wojewoda kujawsko-pomorski, Mikołaj Bogdanowicz. Jak podkreśliła poseł Prawa i Sprawiedliwości, Ewa Kozanecka, w tym miejscu jest realizowanych wiele zadań. – W gminie Strzelno od ośmiu lat powstają różne inwestycje. Również te drogowe. Inwestycje, które są bardzo potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców gminy. To przede wszystkim bezpieczeństwo. – W momencie, kiedy ustawimy się frontem do drogi, przez którą przyjeżdżają trzy miliony samochodów rocznie, zdajemy sobie sprawę, jak ważną inwestycją była przebudowa tych skrzyżowań dróg krajowych 25 i 15 – zaznaczył burmistrz Strzelna, Dariusz Chudziński. Dodajmy, że z Polskiego Ładu na same inwestycje drogowe i wodno-kanalizacyjne województwo kujawsko-pomorskie otrzymało ponad trzy miliardy 200 milionów złotych.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.