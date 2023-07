Uprawiał 20 krzewów konopi indyjskich. 35-latek wpadł w ręce toruńskich policjantów [zdjęcia]

2023-07-17, 17:11 Michał Zaręba/KMP w Toruniu/Redakcja

Funkcjonariusze z toruńskiej komendy w jednym z mieszkań na terenie miasta zabezpieczyli 20 krzewów konopi indyjskich. Zatrzymali 35-letniego mieszkańca Torunia, który usłyszał zarzuty za złamanie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Grozi mu kara nawet ośmiu lat pozbawienia wolności.

W czwartek (13 lipca) policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu ustalili, że jeden z mieszkańców Torunia może zajmować się uprawą konopi indyjskich. Kryminalni postanowili sprawdzić posiadane informacje i udali się z wizytą do domu 35-latka.



Funkcjonariusze, przeszukując mieszkanie, zajrzeli na balkon i natrafili tam na 20 krzewów, które swoim wyglądem odpowiadały cechom charakterystycznym dla konopi indyjskich. Rośliny znajdowały się w różnych stadiach wzrostu.



Oprócz tego, kryminalni zabezpieczyli woreczki z suszem roślinnym i brązową substancją. Wstępne badania testerem wykazały, że to marihuana i amfetamina. „Plantator” został natychmiast zatrzymany i trafił do policyjnej celi.



Następnego dnia funkcjonariusze doprowadzili podejrzanego do prokuratury, gdzie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał zarzuty uprawy znacznej ilości krzewów konopi innych niż włókniste oraz posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych, za co grozi mu kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.



Dodatkowo prokurator przychylił się do wniosku mundurowych i zastosował wobec 35-letniego mężczyzny policyjny dozór oraz zakaz opuszczania kraju.