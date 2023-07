Rządowy Program Ochrony Zabytków w regionie. „Wkład własny wynosi tylko dwa procent”

2023-07-17, 16:25 Jolanta Fischer/Redakcja

Ewa Kozanecka wręczyła gminom promesy na remonty zabytków/fot. nadesłane

Ponad 145 milionów złotych otrzyma województwo kujawsko-pomorskie w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków. Symboliczne promesy wręczyła poszczególnym gminom poseł Ewa Kozanecka.

Jak podkreśliła, pieniądze zostaną przeznaczone na remonty różnych obiektów, takich jak np. kościół pw. św. Bonawentury w Pakości.



– To są właśnie takie obiekty, które już wymagają remontu kapitalnego, różnych nakładów finansowych. Jednak to nie są tylko obiekty sakralne, kościoły, czy muzea, ale to są również dworki, zamki, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, szpitale, przychodnie. Wszędzie tam, gdzie na co dzień odbywa się działalność. Dofinansowanie z programu może wynieść do 98%, a więc skład własny wynosi tylko 2% – wyliczała poseł Ewa Kozanecka.



W skali kraju rząd przeznaczył na podobne cele ponad 2,5 miliarda złotych. Środki mają umożliwić realizację 4700 projektów.