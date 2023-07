Może grzmieć i padać! Ostrzeżenie IMGW dla części naszego województwa

2023-07-17, 14:47 Redakcja

Ostrzeżenie obowiązuje od Obowiązuje od godz. 21.00 w poniedziałek (17 lipca) do godz. 6.00 we wtorek (18 lipca)/fot. ilustracyjna, Pixabay

Wieczór i noc w województwie kujawko-pomorskim mogą przynieść burze, miejscami także opady deszczu i porywy wiatru o prędkości 80 km/h, możliwy także grad. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie 1. stopnia dla 19 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego.

Ostrzeżenie dotyczy powiatów: aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, Bydgoszczy, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, Grudziądza, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, nakielskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, Torunia, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, żnińskiego.



Obowiązuje od godz. 21.00 w poniedziałek (17 lipca) do godz. 6.00 we wtorek (18 lipca). W tym czasie spodziewane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Możliwy drobny grad. - Silne porywy wiatru będą towarzyszyć chmurom konwekcyjnym, niekoniecznie z wyładowaniami atmosferycznymi – opisują synoptycy.



Do poniedziałkowego wieczoru (17 lipca), do ok. godz. 20.00, spodziewany jest upał. W niemal całym regionie obowiązuje ostrzeżenie 2. stopnia.