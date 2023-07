O „800 plus” na konferencjach i piknikach. Bus rusza w trasę po regionie

2023-07-17, 13:15 Tatiana Adonis/PAP/Redakcja

Wojewódzka inauguracja akcji „Bus 800 plus" z udziałem wojewody i polityków PiS odbyła się w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis

W ramach kampanii informacyjnej w kujawsko-pomorskim zaplanowano ponad 20 konferencji i 6 pikników, podczas których mieszkańcy dowiedzą się o zmianach w programie „500 plus” – podniesieniu świadczenia z 500 do 800 zł miesięcznie.

Wojewódzka inauguracja akcji „Bus 800 plus” z udziałem wojewody i polityków PiS odbyła się w Bydgoszczy. – To pierwsza taka konferencja, w naszym regionie będzie ich 23, odbędą się w każdym powiecie, w każdym dużym mieście – zapowiedział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. – Oprócz tego będziemy mieć jeszcze sześć pikników rodzinnych, na których również będziemy przekonywali do pozytywnych aspektów związanych z programem „800 plus”.



– Rodzina stoi w centrum uwagi polskiego rządu i to jest widoczne w wielu działaniach i programach, które podejmuje – podkreśliła pełnomocnik wojewody ds. rodziny, bydgoska radna Grażyna Szabelska. – W skali naszego województwa zwiększenie 500 plus o 300 złotych otrzyma kilkaset tysięcy dzieci. To o tyle ważne w naszym województwie, że to województwo o stosunkowo niskim standardzie życia – mówił radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Michał Krzemkowski. – Wśród bardzo wielu programów, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, ten był i jest najbardziej rozpoznawalny – zaznaczył poseł Tomasz Latos.



Poseł Piotr Król przypomniał, że w całym kraju z programu skorzysta 6,7 miliona dzieci. „800 plus” zacznie obowiązywać 1 stycznia 2024 roku.



Wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego przewidziano do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.



Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.