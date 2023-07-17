Утоплення 10-річної дитини, „жінка-вампір” з XVII століття та небезпечні сувеніри

2023-07-17, 12:41 Paweł Podkopaiev/Redakcja

Під час забави дівчина зникла під водою. Рятувати було пізно. Сім'я дістала дитину з води, але, незважаючи на реанімацію, життя 10-річної врятувати не вийшло/ілюстративне фото Szymon Ździebło, UMWK-P

10-річна дитина втопилася в озері Стельчно в Єжеві, образ „жінки-вампіра” із Пня та обережність при перевезенні сувенірів.

Трагічна подія сталася на озері Стелхно в Єжево. Втопилася 10-річна дівчинка. Обставини події з'ясовує поліція. Відомо, що двоє дітей проводили час біля озера. Вирішили поплавати та пірнати. Під час забави дівчина зникла під водою. Рятувати було пізно. Сім'я дістала дитину з води, але, незважаючи на реанімацію, життя 10-річної врятувати не вийшло.



незважаючи на реанімацію, життя 10-річної врятувати не вийшло. Є ймовірність, що ми познайомимося з образом «жінки-вампіра», останки якої знайшли рік тому в селі Пєнь поблизу Бидгощі. Є плани щодо її фізичної реконструкції. – Вчені вже мають модель її черепа, а генетичні дослідження допоможуть відтворити її зовнішній вигляд – говорить д-р Лукаш Чижевський з Інституту археології УМК в Торуні. Нагадаємо, могилу проти вампірів XVII століття виявили археологи з УМК під час минулорічних досліджень кладовища в Пню. У ньому знаходився скелет дівчини віком від 17 до 20 років із серпом на шиї та трикутним замком на великому пальці лівої ноги. Цього року вчені повернулися до селища, щоб продовжити розкопки.



Фрагмент коралового рифу, гаманець зі зміїної шкіри чи кулон із зубів крокодила – остерігайтеся сувенірів, які привозимо із закордонних відпусток, – попереджають митники та податківці в Бидгощі. Деякі сувеніри можуть завдати нам чимало клопоту. Провезення забороненого сувеніру може призвести до штрафу або навіть ув'язнення. До списку екзотичних подарунків входять, серед іншого: предмети з рослин і тварин, що перебувають під особливою охороною, а також харчові продукти. У деяких випадках нас також можуть покарати за прибирання піску з пляжу та фігурок Будди.